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Архив - Украина

Как выглядят мусорные баки в Швейцарии. ВИДЕО

08.01.2017 08:34
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Как выглядят мусорные баки в Швейцарии. ВИДЕО

Швейцария. В стране мало земли, но много мозгов.
Ну а в Украине земли много. С мозгами даже не знаю - если послушать, то все умные. Из достижений в области сбора бытового мусора припоминаю элитный район, где мусорные баки стоят в будке с дверью, которую можно открыть, приложив ключ от домофона, чтобы чужие не пользовались.

Но чаще картина другая. В Ужгороде, к примеру, все без исключения мусорники распределены между цыганскими семьями. В теплое время года там постоянный патруль из цыганчат, следящий за сохранностью ценного ресурса. Вечером приезжает телега, в нее грузят отобранное за день богатство и старая кляча увозит его в неизвестном направлении. Всё очень организованно и работает как часы.
Фото из Берегово, там ситуация похожая.
Наши еврооптимисты думают, что евроинтеграция - это когда приедет добрый дядя из Швейцарии и сделает нам крутые мусорники. Ну чё, будем ждать доброго дядю.

С цыганами на мусорниках, кстати, веселее. Колорит.

Источник Архив журналиста.



Теги: Донбасс, Швейцария, мусорные контейнеры
 
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