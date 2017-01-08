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"Мова" в России и "язык" на Украине
Периодически всплывает вопрос про мову/язык в Украине. Вот и "Опоблок" (в качестве провокации) в канун Нового года внес "предложение" по поводу "государственной защиты русского языка".
Не надо сейчас рассказывать, что соратники Януковича заботятся о русскоговорящих в Украине. Например, депутат Татьяна Бахтеева, уроженка Донецка заявила, что "в Швейцарии четыре государственных языка. Мы идем в демократию, так давайте тоже людям рот не затыкать". Извините, уроженка Донецка заглядывается на Европу, а я знаю, что "Л/ДНР" хотят в Россию. Только почему-то в самой России государственный язык один – русский, хотя народностей живет намного больше, чем в Украине. Покажите мне на карте России город, где есть школа с преподаванием на украинском языке? Согласно переписи населения, украинцы занимают 3-е место в России по численности. Что-то наподобие школ с изучением украинского языка есть в Башкортостане (http://bit.ly/2jfDKV5). И то, не чисто украинских, а где только изучают украинский язык как родной. ВСЕ!!! Зато в "бандеровском" Львове школ с преподаванием на русском языке (т.е. обучение на русском) – 5, и 3 школы – где есть русские классы.
Москва не особо уделяет внимание и другим языкам. Помимо украинцев, в РФ живет достаточное количество армян, белорусов, немцев, казахов…. У них так же нет своих школ. На 2017 год финансирование "КУЛЬТУРЫ" составит всего 0,6% от федерального бюджета (http://bit.ly/2iN9SyD), а на 2018-19гг. – 0,5%. При этом Кремль не экономит на оборонке и силовиках. На сегодняшний день Россия тратит на оборону больше, чем США (около 3,1% ВВП) и большинство европейских стран (2% ВВП и менее). А уровень секретности статей бюджета в России на порядок выше, чем во многих западных странах (http://bit.ly/2hXm7HK).
Украина в 2017 году потратит рекордно большую сумму на силовиков – 5% (ведь в Украине война идет, а не в России); образование, наука и культура - 1,3%. И в Украине не разгоняют/не закрывают русские сообщества (если они, конечно же, не ведут антиукраинскую пропаганду). Мне приятно осознавать, что, невзирая на все события последних лет, Украина не деградировала и не скатилась в пропасть в плане культуры. А российским "ура-патриотам" хочу посоветовать – не нравится жить в Украине – езжайте туда, где вам будет комфортно. Только я очень сомневаюсь, что приехав, например, в Швейцарию, вас не заставят говорить на одном из двух государственных языков (http://bit.ly/2jfHsOt).
Источник Трибун.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, украинский язык
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