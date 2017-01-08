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Невеселые новости. Что ожидает украинских пенсионеров

08.01.2017 15:30
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Невеселые новости. Что ожидает украинских пенсионеров

В Украине размер минимальной пенсии в 2017 году вырастет с 1247 грн до 1373 грн.
При этом средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда, составит 2001 грн., передает Politeka c ссылкой на «Сегодня».
Общий бюджет составит 283,2 млрд грн, при этом 156,2 млрд грн выделит государство, а только более 120 млрд – собственные доходы фонда (за счет единого социального взноса).
Средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2001,4 грн, что на 269,4 грн больше ожидаемого размера за 2016 год, говорилось на заседании правления Пенсионного фонда.
Кроме того, в этом году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в госбюджете, украинцев ждет «осовременивание». По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, пенсии планируют повысить в среднем на 300 грн. пяти миллионам украинцев.
Отметим, пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 грн.) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 грн., и украинцев с пенсиями в 5000 грн. индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 грн. (10,1% от минимальной пенсии).



Теги: Украина, Донбасс, пенсии
 
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