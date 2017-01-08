Расстреляны овчарки, загрызшие бойца АТО

08.01.2017 10:10

Четыре овчарки, растерзавшие 7 января бойца АТО под Киевом, уже ликвидированы. Одна из собак умерла от ранений, других расстреляли после того, как узнали о чудовищном происшествии. Собаки принадлежали 37-летнему жителю Бориспольского района, псов купили для охраны двора, пишет Диалог UA.

На каждой из овчарок были электронные ошейники, связанные с сигнализацией. Собаки свободно бегали по периметру двора, но как только происходило отклонение от заданного маршрута, их било зарядом тока. Хозяин таким образом успокоился, и решил, что овчарки для окружающих безопасны и не принесут вреда.

Но в ночь на 7 января в районе "стукнул" сильный мороз, это по всей видимости и послужило причиной, по которой сигнализация дала сбой, собаки почувствовав своду через лаз выбежали на улицу.

В это время участник АТО Владимир Томилин направлялся на работу, он шел по селу Кучаков к электричке от своей престарелой мамы, в гостях у которой находился.

Рядом с ним была женщина, внезапно четыре разъяренных овчарки преградили им путь. Женщина смогла убежать от псов и стала звать на помощь, а овчарки переключились на Томилина, отбиться от собак он не смог.

На крики женщины выбежал местный охотник и ранил одну из собак, благодаря этому все овчарки забежали к себе во двор.

У бойца остались двое маленьких детей, жена и пожилая мать.

Пока полиция открыла дело по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай".

Степень вины хозяина собак будет определена после всех экспертиз, не исключается и тот вариант, что ошейники на собаках не сработали по вине людей, или же кто-то из домочадцев забыл закрыть калитку.

Собак сегодня пристрелили. Одна из овчарок скончалась естественной смертью, троих расстреляли в присутствии полиции, ветеринаров и кинологов.

Ранее сообщалось, что тело бойца было разорвано на куски. С места трагедии тело Томилина пришлось вывозить друзьям, так как местные власти в помощи отказали, сославшись на отсутствие средств.