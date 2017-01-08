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Стало известно, как выглядит самый большой вертеп в Украине
В этом году в Тернополе на Рождество установили самый большой в Украине вертеп, высотой 20 метров и шириной 40. Об этом сообщает 24 канал.
В одной из тернопольских церквей установили традиционно самую большую рождественскую шопку Украины.
Это целый поселок с домиками, храмом, людьми и различными зверушками, которые постоянно двигаются, крутятся и танцуют. Устанавливать самый большой вертеп Украины начали еще две недели назад. В центре вертепа — Святое семейство с маленьким Исусика.
«Главным является именно рожденный Иисус Христос, который новорождается, и который должен родиться в нашей церкви. Это как раз и является сосредоточением мистерии», — объясняет соавтор Рождественской шопки, священник церкви святых апостолов Петра и Павла.
Ежегодно шопку дополняют новыми персонажами. В этом году, чтобы поместить все фигурки, ее увеличили даже на несколько метров в высоту и ширину.
Увидеть рождественское чудо в Тернополь ежегодно съезжаются люди со всей Украины. К вертепу ведут преимущественно детей, ведь эта сказка, прежде всего, для них. Некоторые дети даже участвуют в оформлении самого большого рождественского вертепа Украина.
Наибольший вертеп Украины простоит в церкви Тернополя все праздники. Его разберут до 15 февраля. А уже на следующий год монахи-францисканцы обещают кроме самого большого вертепа соорудить живой вертеп вблизи храма.
Источник Восточный фарватер.
Теги: Донбасс, Тернополь, вертеп
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