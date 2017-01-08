Стало известно, как выглядит самый большой вертеп в Украине

08.01.2017 09:17

В этом году в Тернополе на Рождество установили самый большой в Украине вертеп, высотой 20 метров и шириной 40. Об этом сообщает 24 канал.

В одной из тернопольских церквей установили традиционно самую большую рождественскую шопку Украины.

Это целый поселок с домиками, храмом, людьми и различными зверушками, которые постоянно двигаются, крутятся и танцуют. Устанавливать самый большой вертеп Украины начали еще две недели назад. В центре вертепа — Святое семейство с маленьким Исусика.

«Главным является именно рожденный Иисус Христос, который новорождается, и который должен родиться в нашей церкви. Это как раз и является сосредоточением мистерии», — объясняет соавтор Рождественской шопки, священник церкви святых апостолов Петра и Павла.

Ежегодно шопку дополняют новыми персонажами. В этом году, чтобы поместить все фигурки, ее увеличили даже на несколько метров в высоту и ширину.

Увидеть рождественское чудо в Тернополь ежегодно съезжаются люди со всей Украины. К вертепу ведут преимущественно детей, ведь эта сказка, прежде всего, для них. Некоторые дети даже участвуют в оформлении самого большого рождественского вертепа Украина.

Наибольший вертеп Украины простоит в церкви Тернополя все праздники. Его разберут до 15 февраля. А уже на следующий год монахи-францисканцы обещают кроме самого большого вертепа соорудить живой вертеп вблизи храма.

Источник Восточный фарватер.