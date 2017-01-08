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Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
Украинскому народу и его правительству необходимо усилить подготовку к широкомасштабному наступлению Российской Федерации на свои земли, хоть пока кажется, что вероятность данного сценария не очень реальна, пишет Диалог UA.
Такое заявил профессор политологии Ратгерского университета в городе Ньюарк Александр Мотыль.
Американский историк, писатель и художник украинского происхождения в ходе беседы с журналистом издания "Апостроф" отметил, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "сознательно или бессознательно" может быть провокатором, который вынудит лидера агрессивной России Путина к тому, чтобы расширить зоны влияния России на просторах Восточной Европы.
Ученый также добавил, что Запад в этот период не будет готов жестко противостоять России.
"Если Путин решится на то, чтобы атаковать государства Балтии, Беларусь, Украину, то в ответ он будет получать лишь громкие заявления протеста, возможно, и ужесточение санкций. Больше ничего. Путин, естественно, об этом знает", - резюмировал Мотыль.
Теги: Украина, Донбасс, война, помощь
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