Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"

08.01.2017 12:39

Украинскому народу и его правительству необходимо усилить подготовку к широкомасштабному наступлению Российской Федерации на свои земли, хоть пока кажется, что вероятность данного сценария не очень реальна, пишет Диалог UA.

Такое заявил профессор политологии Ратгерского университета в городе Ньюарк Александр Мотыль.

Американский историк, писатель и художник украинского происхождения в ходе беседы с журналистом издания "Апостроф" отметил, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "сознательно или бессознательно" может быть провокатором, который вынудит лидера агрессивной России Путина к тому, чтобы расширить зоны влияния России на просторах Восточной Европы.

Ученый также добавил, что Запад в этот период не будет готов жестко противостоять России.

"Если Путин решится на то, чтобы атаковать государства Балтии, Беларусь, Украину, то в ответ он будет получать лишь громкие заявления протеста, возможно, и ужесточение санкций. Больше ничего. Путин, естественно, об этом знает", - резюмировал Мотыль.