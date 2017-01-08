В 40 км от Львова сломался «Интерсити»: вот как поступили с замерзшими пассажирами

08.01.2017 07:24

5 января примерно в 40 км от Львова сломался и застрял в пути скоростной поезд Интерсити. Из-за поломки состав два часа простоял недалеко от Львова, но никто не удосужился прислать за замерзающими людьми хотя бы автобусы, пишут Вести.

На железнодорожном вокзале Львова дежурный категорически отказался принимать жалобу и выдавать справку о поломке скоростного поезда №743 Дарница-Киев-Львов-Трускавец.

"Мы простояли примерно два часа. Было очень холодно, и хотя поезд стоял недалеко от Львова, никто не удосужился прислать за замерзающими пассажирами хотя бы автобусы. Ведь среди пассажиров было много детей, можно было бы хотя бы их с родителями вывезти. Когда около часу ночи мы прибыли на станцию Львов, я отправился брать справку о задержке рейса. Сотрудники вокзала сначала говорили, что у них сломался принтер. Тогда я написал жалобу о поломке поезда, но ответственный дежурный вокзала категорически отказался принимать мою жалобу. Таким образом, никто ни за что тут не отвечает: ну сломался поезд, но никто ведь не жалуется", - рассказал пассажир этого злополучного рейса Никита Петик.

Источник from-ua.