Агент Ярмоленко: "Вариант с Россией исключен"

09.01.2017 08:49

Вадим Шаблий оценил возможный трансфер лидера "Динамо" зимой.

Агент Вадим Шаблий отметил, что полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко точно не окажется в чемпионате России. Интерес к 27-летнему Ярмоленко приписывают целому ряду европейских клубов на протяжении нескольких трансферных окон.

"Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба, – оценил возможность трансфера игрока зимой Шаблий. – Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен".

Источник: segodnya.ua.



