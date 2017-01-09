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Агент Ярмоленко: "Вариант с Россией исключен"
09.01.2017 08:49
Вадим Шаблий оценил возможный трансфер лидера "Динамо" зимой.
Агент Вадим Шаблий отметил, что полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко точно не окажется в чемпионате России. Интерес к 27-летнему Ярмоленко приписывают целому ряду европейских клубов на протяжении нескольких трансферных окон.
"Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба, – оценил возможность трансфера игрока зимой Шаблий. – Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен".
Источник: segodnya.ua.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, спорт, футбол
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