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Азаров придумал, как вновь стать премьером

09.01.2017 12:35
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Азаров придумал, как вновь стать премьером

Беглый экс-чиновник, которого в Украине обвиняют в коррупции, анонсировал возможное создание так называемого правительства в изгнании.

Однако для этого в Украине должны создаться условия. Об этом беглый экс-премьер Николай Азаров заявил в интервью «Известиям». 

«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего, эти условия должны созреть на самой Украине», — считает Азаров. Он при этом надеется, что народ потребует альтернативы действующей власти в виде старой.

Так же беглый премьер, которого в Украине подозревают в коррупции, рассчитывает на помощь международных судов в признании действующей власти незаконной, а событий Майдана – переворотом. Беглый экс-премьер считает, что основанием для решений в пользу бывших чиновников должны стать решения российских судов.

 

Источник: politeka.net.

 



Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр
 
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