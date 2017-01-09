Азаров придумал, как вновь стать премьером

09.01.2017 12:35

Беглый экс-чиновник, которого в Украине обвиняют в коррупции, анонсировал возможное создание так называемого правительства в изгнании.

Однако для этого в Украине должны создаться условия. Об этом беглый экс-премьер Николай Азаров заявил в интервью «Известиям».

«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего, эти условия должны созреть на самой Украине», — считает Азаров. Он при этом надеется, что народ потребует альтернативы действующей власти в виде старой.

Так же беглый премьер, которого в Украине подозревают в коррупции, рассчитывает на помощь международных судов в признании действующей власти незаконной, а событий Майдана – переворотом. Беглый экс-премьер считает, что основанием для решений в пользу бывших чиновников должны стать решения российских судов.

Источник: politeka.net.