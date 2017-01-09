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Что может привести к новому Майдану
Для новой революции в Украине не нужно поддержки большинства граждан.
Об этом в интервью Апостроф заявила социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. По ее словам, для новой революции не обязательно участие большинства населения.
«Потому что революции делают меньшинство. Другое дело, что нужно большинство, которое их поддерживает, и это было и во время Оранжевой революции, и во время Майдана, который поддерживали 50% населения.
Поэтому для революции не нужно большинство, толчком служит какое-то событие, которое возмутит активную часть общества», – сказала она.
По ее словам, таким толчком в 2004 г. перед Оранжевой революцией стала фальсификация выборов, а в 2013 г. избиение студентов на Майдане.
«Это была всеобщая захватывающая эмоция: как так, наших бьют? Если вот что-то такое будет, что возмутит многих, тогда все может быть, и 15% для этого не нужно», – отметила она.
Как писала Politeka, Бекешкина заявила, что на сегодняшний день в Украине преобладает настроение за досрочные выборы. Если посмотреть на результаты социологических опросов, то в конце прошлого года преобладало настроение против досрочных выборов, было где-то соотношение 48% к 36%, сообщила Бекешкина.
По ее словам, хотя люди негативно относятся к этому парламенту и депутатам и хотят его поменять, с другой стороны, они задаются вопросом, на что менять.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, Майдан
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