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Децентрализация останется приоритетом – Гройсман

09.01.2017 09:02
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Децентрализация останется приоритетом – Гройсман

Премьер-министр назвал главную цель правительства.

Децентрализация останется приоритетом правительства в 2017 году и будет набирать обороты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"… в городах и селах будут и в этом году будут появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары", – пообещал премьер.

По словам политика, он боролся за реформу децентрализации, еще будучи винницким городским головой.

 

Источник:  korrespondent.net.



Теги: Донбасс, приоритет, децентрализация, Гройсман
 
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