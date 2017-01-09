Досрочные выборы в Раду: социолог оценил вероятность

09.01.2017 11:30

Большинство украинцев за досрочные выборы.

На сегодняшний день в Украине преобладает настроение за досрочные выборы, сообщает украинский социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина в интервью изданию Апостроф.

Если посмотреть на результаты социологических опросов, то в конце прошлого года преобладало настроение против досрочных выборов, было где-то соотношение 48% на 36%, сообщила Бекешкина.

«Сейчас наоборот преобладает настроение за досрочные выборы», – заявила она. По ее словам, хотя люди негативно относятся к этому парламенту и депутатам и хотят его поменять, а с другой стороны они задаются вопросом на что менять.

«И какой-то серьезной поддержки новым партиям пока нет. «За життя» разве что переходит слегка избирательный барьер. И то, потому что бывший избиратель «Партии регионов» ищет, за кого проголосовать», – сказала она.

Бекешкина отметила, что 62% украинцев считают, что Украине нужны новые политические лидеры.

«У нас был открытый вопрос о таких новых лидерах (то есть респонденты сами называли фамилии). Лидерами были Савченко (назвали 11%) и Саакашвили (10%)», – отметила она.

Источник: politeka.net.