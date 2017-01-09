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Двойное гражданство: главная опасность для Украины
Для Украины, учитывая всю нашу внутреннюю ситуацию, двойное гражданство является опасным явлением.
Такое мнение в интервью Politeka высказал бывший народный депутат Ярослав Кендзер.
Он напомнил, что в свое время российские паспорта раздавали жителям восточных и южных регионов, а в некоторых приграничных областях выдачу паспортов до сих пор инициируют соседи – Венгрия и Румыния. «Украинцы, получив их паспорт, могут беспрепятственно пересекать границу либо ехать на работу в Европу. Социальные проблемы провоцируют наших граждан нарушать закон», — считает он.
При этом он подчеркивает, Конституция предусматривает единое гражданство – украинское. Двойное гражданство, по его мнению, опасное для нас явление, так как восток был и остается ориентированным на Россию, Закарпатье – на Венгрию, Черновицкая область – на Румынию.
«Когда человек имеет двойное гражданство, два или больше паспортов – это признак того, что он уже запутался, какое государство для него не является главным», — констатирует бывший нардеп.
Однако самая страшная, с его точки зрения, проблема скрывается в ином. В качестве примера он приводит Российскую Федерацию. «Восточный сосед в своей военно-оборонной доктрине предусмотрел положение о защите своих соотечественников за пределами России. Технология проста и понятна. Сначала массово забрасываются паспорта РФ на определенную территорию, где есть этнические русские и сторонники России», — говорит он.
Затем набирается определенная группа русскоязычного населения и с паспортами. Они объединяются в некую общественную или политическую организацию. А в нужный момент по команде из Кремля объявляют обращение к российскому руководству, что Украина здесь ведет политику унижения и осложняет жизнь русскоязычного населения.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, опасность, гражданство
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