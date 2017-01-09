Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Голландский журналист привез с Донбасса останки людей

09.01.2017 14:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Голландский журналист привез с Донбасса останки людей

Человеческие останки отправят на экспертизу.

В аэропорту Скипхол в Нидерландах у голландского журналиста Микеля Спеккерса в полиция изъяла обломки самолета Boeing рейса МН17, сообщает «Апостроф».

В полиции заявили, что у Спеккерса также были изъяты предполагаемые человеческие останки.

В Генеральной прокуратуре Нидерландов отметили, что «разные сумки с металлическими частями и объектом, который может быть человеческими останками», попадут на экспертизу «как можно быстрее».

По словам журналиста, он вместе со своим коллегой Стефаном Беком снимал документальный фильм в оккупированном боевиками Донецке. Он пояснил, что на месте катастрофы МН17 нашел обломки самолета, которые он решил привезти в Нидерланды «для поиска ответов на острые вопросы».

Как писала Politeka, международным следователям переданы данные по крушению Boeing МН17. В свою очередь следователи из Нидерландов определят, идет ли речь о первичных радиолокационных данных, которые российские чиновники обещали передать ранее.

По словам министра безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стера, данные переданы послу этой европейской страны в Москве.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, Нидерланды, журналист, останки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх