Голландский журналист привез с Донбасса останки людей

09.01.2017 14:55

Человеческие останки отправят на экспертизу.

В аэропорту Скипхол в Нидерландах у голландского журналиста Микеля Спеккерса в полиция изъяла обломки самолета Boeing рейса МН17, сообщает «Апостроф».

В полиции заявили, что у Спеккерса также были изъяты предполагаемые человеческие останки.

В Генеральной прокуратуре Нидерландов отметили, что «разные сумки с металлическими частями и объектом, который может быть человеческими останками», попадут на экспертизу «как можно быстрее».

По словам журналиста, он вместе со своим коллегой Стефаном Беком снимал документальный фильм в оккупированном боевиками Донецке. Он пояснил, что на месте катастрофы МН17 нашел обломки самолета, которые он решил привезти в Нидерланды «для поиска ответов на острые вопросы».

Как писала Politeka, международным следователям переданы данные по крушению Boeing МН17. В свою очередь следователи из Нидерландов определят, идет ли речь о первичных радиолокационных данных, которые российские чиновники обещали передать ранее.

По словам министра безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стера, данные переданы послу этой европейской страны в Москве.

Источник: politeka.net.