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Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
Пашинский и еще несколько высокопоставленных личностей пакуют вещи и скорее всего, в ближайшее время они попытаются бежать из Украины. Все будет известно после визита Джо Байдена в Украину.
Об этом говорит источник Elise Journal среди депутатов ВРУ.
По словам нашего собеседника, визит Джо Байдена в Украину связан в том числе с расстрелом Майдана и с войной на востоке страны. Вот что говорит наш собеседник:
«Очень высокопоставленные личности, которые занимают высокие должности в нашем правительстве, причастны к расстрелу на Майдане. Петру Порошенко неоднократно намекали, что фамилии известны американским спецслужбам и если Обама не обращал внимания на этот факт, поскольку не хотел расшатывать ситуацию вокруг Украины, то Трамп не станет молчать и открыто обвинит Президента Украины в соучастии преступлений против Майдана, что будет не правильно, ибо Порошенко не имеет никакого отношения к расстрелу активистов.
Я сейчас не хочу говорить о других, но знаю точно, что Пашинский причастен к массовым расстрелам протестующих в центре Киева. Снайперская винтовка нового поколения в его багажнике, видео где он признается, что «мы захватим власть для нашего президента«, освобождение сепаратистов и виновников бойни на Майдане, — наглядно показывают, что это за личность(ред.Пашинский).
Хочу отметить, что вся эта история вокруг Пашинского возникла не спроста. Это знак, что время пришло и визит Джо Байдена поставит начало преследований убийц во власти, ибо именно он (ред. Джо Байден) передаст Порошенко списки.
У Президента Украины есть три варианта:
Развязать войну против России, спровоцировать бойню и обвинить Россию в открытой агрессии против Украины. В то же время, большинство стран мира должны признать Россию стороной конфликта. Отмечу, что этот вариант после победы Трампа на выборах в США фактически не реальный для Президента Украины.
Сдать виновных в расстреле Майдана под публичный суд, при этом принять и подписать «Римский статут».
Отправится самому под трибунал.
Если все же Порошенко пойдет на второй вариант, у него есть все шансы не только выйти сухим из воды, но и существенно укрепить свои позиции и позиции Украины в глазах международных партнеров.
Впрочем, ближайший визит Джо Байдена в Украину все покажет. Обещаю Вам, что это будет настоящей сенсацией для народа Украины, а для Пашинских-Аваковых началом конца. Сейчас нужно не выпустить их из страны, ибо я точно знаю, что побег готовится очень активно.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Киев, Майдан
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