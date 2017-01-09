- На Хмельнитчине родители заперли в квартире маленьких детей и пропали 19:58
- Лютые морозы отпустят Украину19:42
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- В Запорожье и области для переселенцев есть 282 свободных места. Контакты19:20
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны18:25
- Россию на Евровидении может представить украинец17:55
- В оккупированном Крыму свирепствует АЧС: уничтожено 1,5 тыс. свиней17:25
- Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана16:55
- На какой курс доллара рассчитывать украинцам в 201716:40
- Жертвы морозов: число погибших бьет «рекорды»16:30
Лютые морозы отпустят Украину
В Украине еще побудут морозы, но они уже идут на спад.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, самой холодной будет оставаться западная часть Украины.
"На остальной территории уже в пределах -6-12, ближе к востоку где-то -2-7, а в восточных областях, скорее на Донетчине и Луганщине, а также в Крыму где-то 0-4 мороза", - говорится в сообщении синоптика.
Диденко прогнозирует, что в Киеве и сегодня, и завтра - периодический снег, ночью до -10, днем до -6-8 градусов.
"Основная морозная мощная масса оттесняется на свою родину, севернее сворачивается. Также Арктика будет пугать часть Балкан холодом серьезным", - предупредила синоптик.
Кроме того, как сообщили в Укргидрометцентре, 9-10 января в горах Черновицкой области ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности.
Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 9 января непогода будет продолжать бушевать в западных регионах Украины. Ночью и утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельнитчине сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/сек.
Источник: pogoda.unian.net.
Теги: Украина, Донбасс, погода, мороз
- Погода в Украине 12 июня: дожди и грозы
- На Черном море поднимутся четырехметровые волны
- На этой неделе жара в Украине бьет рекорды
- Сегодня, 8 сентября, прогнозируют солнечную погоду почти во всех областях
- Прогноз погоды на 28 ноября: в некоторых регионах ожидается снег
- Погода в Украине на 22 декабря: в некоторых регионах пройдут дожди
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен19:15
- Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения15:25
- У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати14:42
- Боевик расстрелял подчиненного из пулемета14:29
- Житель Лисичанска в Рождественский сочельник украл дверь в местной церкви13:25
- У "ДНР" заявили, що будуть відкривати свої "ланки" в містах України13:15
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли09:50
- Война на Донбассе: ранены солдаты ВСУ09:47
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо07:15
- На Хмельнитчине родители заперли в квартире маленьких детей и пропали 19:58
- Лютые морозы отпустят Украину19:42
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- В Запорожье и области для переселенцев есть 282 свободных места. Контакты19:20
- Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен19:15
- Стало известно, кто может приехать на инаугурацию Трампа вместо Путина19:02
- Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за еще один высокий пост – СМИ18:51
- Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом18:38
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны18:25
- Инаугурация Трампа прервет 60-летнюю традицию18:10
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов