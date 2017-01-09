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На Хмельнитчине родители заперли в квартире маленьких детей и пропали

09.01.2017 19:58
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На Хмельнитчине родители заперли в квартире маленьких детей и пропали

В городе Шепетовка спасателям пришлось вскрывать квартиру, в которой заперли двух маленьких детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, передает Politeka.

К сотрудникам спасательной службы обратились правоохранители, а к тем в свою очередь – местные жители, которые заметили в окне мальчика и девочку. С помощью бензореза входную дверь вскрыли, детей направили в медицинское учреждение.

УНН добавляет, что местонахождение родителей 2-летней девочки и 4-летнего мальчика установить не удалось. В квартире оставили записку для них, но дети уже вторые сутки находятся в больнице, а родственники так и не обратились ни в полицию, ни в больницу.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, дети, квартира, Хмельницкая область
 
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