На Хмельнитчине родители заперли в квартире маленьких детей и пропали

09.01.2017 19:58

В городе Шепетовка спасателям пришлось вскрывать квартиру, в которой заперли двух маленьких детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, передает Politeka.

К сотрудникам спасательной службы обратились правоохранители, а к тем в свою очередь – местные жители, которые заметили в окне мальчика и девочку. С помощью бензореза входную дверь вскрыли, детей направили в медицинское учреждение.

УНН добавляет, что местонахождение родителей 2-летней девочки и 4-летнего мальчика установить не удалось. В квартире оставили записку для них, но дети уже вторые сутки находятся в больнице, а родственники так и не обратились ни в полицию, ни в больницу.

Источник: politeka.net.