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Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли
09.01.2017 09:50
Жители «ЛНР» начали массово обменивать гривны на рубли. На сегодня в обменных пунктах «республики» курс обмена украинской валюты на российские рубли составляет практически 1:2.
По словам местного населения, в местных обменниках за 1000 гривен предлагают всего 2080 рублей. Если же деньги обналичивать с карты, то на руки предлагают получить уже 2110 гривен.
Жители «ЛНР» считают, что скоро не будет смысла обменивать гривну на рубли, и можно будет в торговых точках напрямую расплачиваться гривной по «республиканскому» курсу 1:2.
Кроме того, опасаясь, что гривна в ближайшее время еще более обесценится, население меняет гривны на российские рубли.
Источник: donpress.com.
Теги: Донбасс, гривня, рубль, обмен валют, ЛНР
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