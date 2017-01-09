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Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли

09.01.2017 09:50
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Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли

Жители «ЛНР» начали массово обменивать гривны на рубли. На сегодня в обменных пунктах «республики» курс обмена украинской валюты на российские рубли составляет практически 1:2.

По словам местного населения, в местных обменниках за 1000 гривен предлагают всего 2080 рублей. Если же деньги обналичивать с карты, то на руки предлагают получить уже 2110 гривен.

Жители «ЛНР» считают, что скоро не будет смысла обменивать гривну на рубли, и можно будет в торговых точках напрямую расплачиваться гривной по «республиканскому» курсу 1:2.

Кроме того, опасаясь, что гривна в ближайшее время еще более обесценится, население меняет гривны на российские рубли.

 

Источник: donpress.com.



Теги: Донбасс, гривня, рубль, обмен валют, ЛНР
 
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