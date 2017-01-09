Папа Римский требует в кротчайшие сроки нормализовать гуманитарную обстановку на Донбассе

09.01.2017 16:05

Ныне сложившаяся гуманитарная ситуация на Донбассе должна быть решена как можно быстрее. Как передает replyua.net, такое заявление сделал Папа Римский Франциск, выступая на ежегодном обращении к представителям дипломатического корпуса, получившего аккредитацию в Ватикане.

По информации украинской службы Радио Ватикана, понтифик пожелал Украине в самые кратчайшие сроки найти способы нормализации ситуации на Донбассе, который бы помог всем сторонам выполнить все обязательства, взятые на себя. При этом Франциск выразил надежду, что мировое сообщество сможет дать быстрый ответ на все еще непростую ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, глава Римско-Католической церкви отдельно коснулся вопросов гарантии мира и безопасности. Он подчеркнул, что в мире сейчас существует достаточно много горячих точек, которые приводят как к трагедиям отдельно взятых личностей, так и целых народов, пострадавших от военных конфликтов.

Напомним, что 24 апреля прихожане всех католических храмов Европы жертвовали средства для всех, кто пострадал от военных действий на Донбассе. Сам понтифик из личного фонда перечислил для этой цели 5 млн евро.

Источник: from-ua.com.