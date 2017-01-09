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Пенсионная реформа в Украине: эксперт рассказал о рисках
Эксперт рекомендует не запускать накопительный уровень пенсионной системы.
В 2017 году, как заявляют в правительстве, в Украине может заработать накопительный уровень пенсионной системы, сообщает «Сегодня». Так, помимо Единого социального взноса (ЕСВ), украинцам младше 35 лет придется платить дополнительный взнос – на персональный пенсионный счет.
Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко уверена: на данный момент нет смысла запускать накопительную систему, более того, эксперт уверена, что никакой возможности сделать это в 2017 году нет.
«Конечно, не запустится. Это исключено. И в меморандуме, которые подписывали наши руководители страны с МВФ, написано, что Украина пока что воздержится от накопительного уровня», – сказала она.
Эксперт считает, что Украине вообще не стоит запускать обязательный накопительный уровень пенсионной системы, а вместо этого нужно задуматься о том, чтобы развивать негосударственные пенсионные фонды.
«Проблема второго уровня, почему МВФ не рекомендовал его вводить, – чтобы государство не брало на себя дополнительные обязательства», – объяснила она.
Ткаченко уверена, если второй уровень будет введен, государственному накопительному фонду придется не только аккумулировать средства, но и инвестировать их в экономику для того, чтобы приумножать сбережения украинцев, иначе их просто «съест» инфляция.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа
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