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Почему Трампу будет сложно сдать Украину Кремлю
В США много людей, которые готовы наказать Россию.
Украинский блогер и бизнесмен Карл Волох заявил, что в США нет серьезных людей, которые способных ответить Трампу на его знаменитый вопрос в Twitter о дружбе с Россией, передает Politeka, со ссылкой на Facebook.
«В современном американском мейнстриме сложно представить человека, который отрицал бы пользу дружеских отношений с крупной ядерной державой с одной из ведущих армий мира, членом СБ ООН, да еще и добывающей значительную часть мировых углеводородов», – написал он.
Однако считает Волох, много тех, кто считает необходимым примерно наказать врага, покусившегося на святая святых американского образа жизни – демократию. Таких персон особенно много в среде Республиканской партии, уверяет он.
«В особенности, в партии, на которую новоизбранный президент планирует опираться в своей будущей работе (хотя и не только в ней). Так что, выруливать из этой компрометирующей его лично ситуации одновременно осуществляя намеченные планы в отношении России Дональду Трампу будет очень непросто», – отмечает Волох.
Эксперт считает, что Украине, вновь повезло, в вот президенту РФ Владимиру Путину не очень.«А вот плешфюрер свой недюжинный запас фарта, внушивший ему иллюзию великости и всемогущества, явно исчерпал», – отметил Волох.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Кремль
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