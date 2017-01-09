Почему Трампу будет сложно сдать Украину Кремлю

09.01.2017 13:40

В США много людей, которые готовы наказать Россию.

Украинский блогер и бизнесмен Карл Волох заявил, что в США нет серьезных людей, которые способных ответить Трампу на его знаменитый вопрос в Twitter о дружбе с Россией, передает Politeka, со ссылкой на Facebook.

«В современном американском мейнстриме сложно представить человека, который отрицал бы пользу дружеских отношений с крупной ядерной державой с одной из ведущих армий мира, членом СБ ООН, да еще и добывающей значительную часть мировых углеводородов», – написал он.

Однако считает Волох, много тех, кто считает необходимым примерно наказать врага, покусившегося на святая святых американского образа жизни – демократию. Таких персон особенно много в среде Республиканской партии, уверяет он.

«В особенности, в партии, на которую новоизбранный президент планирует опираться в своей будущей работе (хотя и не только в ней). Так что, выруливать из этой компрометирующей его лично ситуации одновременно осуществляя намеченные планы в отношении России Дональду Трампу будет очень непросто», – отмечает Волох.

Эксперт считает, что Украине, вновь повезло, в вот президенту РФ Владимиру Путину не очень.«А вот плешфюрер свой недюжинный запас фарта, внушивший ему иллюзию великости и всемогущества, явно исчерпал», – отметил Волох.

Источник: politeka.net.