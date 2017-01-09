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Політолог: зараз програє Росія, а не Україна
Політолог Олеся Яхно-Белковська на власній сторінці в Фейсбук поділилась спостереженнями щодо інформаційних атак, які здійснює Російська Федерація на Україну, - про це інформує replyua.net.
Так, політолог наголошує, що поки Україна доволі успішно намагається працювати у напрямку деокупації Кримського півострова і частини Донбасу (наприклад, чималим кроком на цьому шляху стала недавня Резолюція ООН), Росія докладає всіх зусиль для то, щоб змусити нашу державу капітулювати. Але політолог наголошує, що, незважаючи на інформаційний шум, який генерують різноманітні політики, бізнесмени, громадські діячі – мовляв, Україна на межі краху і тому має піти на поступки, насправді це Росія програє.
По-перше, з точки зору стратегії, російська політика останніх двох з половиною років щодо України веде Кремль в нікуди. По-друге, кількість вразливих місць, на які може тиснути Росія в Україні, щодня зменшується. Зокрема, дефолту в Україні не сталось, газ ми вже більше року купуємо в Європі, від торгової війни Україна оговталась і навіть закінчила цей рік з незначним, але зростанням. Політолог зауважує, що розвинена європейська Україна могла б стати одним із найкращих стимулів для модернізації Російської Федерації. Але Кремль воліє обміняти перспективи своєї держави на перспективи власного політичного режиму.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, политолог
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