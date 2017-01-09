Россию на Евровидении может представить украинец

09.01.2017 17:55

Россию на песенном конкурсе Евровидение может представить Александр Панайотов.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко в интервью радиостанции заявил, что это возможно, если он публично не выступал против Украины. «Если он не внесен в список лиц запрещенных к въезду в Украину, я проблем не вижу», — добавил Геращенко.

Ранее в СМИ сообщали, что кандидатуру 32-летнего финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова одобрили для участия в Евровидении в музыкальной дирекции Первого канала.

«Я думаю, что у него есть хороший шанс сегодня выступить там. Однако результаты Евровидения непредсказуемы. Нам не нужно первое место. Нам нужно достойно выступить и показать песню, которая прославит артиста», — заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Отметим, Александр Панайотов родился в городе Запорожье. Первое публичное выступление Александра Панайотова состоялось 1 июня 1997 года в концерте на центральной городской площади Запорожья, посвященном Всемирному дню защиты детей. Он исполнил песню из репертуара украинского певца Александра Пономарева «З ранку до ночi». В 2003 году Панайотов участвовал в телевизионном конкурсе «Народный артист», проходившем на телеканале «Россия». В финале конкурса занял второе место и подписал семилетний контракт с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом. Сейчас артист живет и работает в России.

Источник: politeka.net.