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Рост зарплат в 2017: на что могут рассчитывать украинцы

09.01.2017 11:18
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Рост зарплат в 2017: на что могут рассчитывать украинцы

Большинством работодателей в 2017 собираются повышать зарплаты, однако рост будет ограничен финансовыми возможностями предприятий.

Об этом пишет «Апофстроф». 

По данным исследования EY People Advisory Services, 66% украинских компаний планируют повышение зарплат для сотрудников в 2017 году в среднем на 12%. Еще 35% компаний собираются применять меры по дополнительной мотивации персонала. Также треть работодателей будет проводить тимбилдинги, а 27% — потратятся на тренинги.

При этом оптимистичные планы компаний может скорректировать повышение минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн.

«Как считают в «Работа Интернешнл», для части работодателей найти деньги на повышение зарплат может быть проблематично. Не говоря уже о поощрительных надбавках, которые планировались ранее. Если опасения HR-ов верны, то, вполне возможно, что в новом году Украину ожидает в лучшем случае стабилизация рынка труда, а не продолжение роста вакансий. Ведь на расширение штатов у компаний просто не останется средств», — говорится в материале.

 

Источник: politeka.net.

 



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, повышение
 
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