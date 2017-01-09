"Сюрприз" від НБУ: стало відомо, яким буде курс валют після вихідних

09.01.2017 09:23

Національний банк України установив офіційні курси валют, що почнуть діяти після різдвяних вихідних - у вівторок, 10 січня, передає "Закарпатський кореспондент".

Гривня суттєво втратить позиції на валютному ринку.

Долар США додасть 74 копійки і коштуватиме 27,02 грн.

Євро стане дорожчим на 1,01 грн і становитиме 28,61 грн.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2017 рік заклали долар по 27,2 грн. Антирекорди за всю свою історію гривня встановила 26 лютого 2015 року. Тоді в офіційних курсах НБУ долар США сягнув 30,01 грн, а євро – 34,04 грн.

Донбасс: from-ua.com.