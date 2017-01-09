Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Сюрприз" від НБУ: стало відомо, яким буде курс валют після вихідних

09.01.2017 09:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Сюрприз" від НБУ: стало відомо, яким буде курс валют після вихідних

Національний банк України установив офіційні курси валют, що почнуть діяти після різдвяних вихідних - у вівторок, 10 січня, передає "Закарпатський кореспондент".

Гривня суттєво втратить позиції на валютному ринку.

Долар США додасть 74 копійки і коштуватиме 27,02 грн.
Євро стане дорожчим на 1,01 грн і становитиме 28,61 грн.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2017 рік заклали долар по 27,2 грн. Антирекорди за всю свою історію гривня встановила 26 лютого 2015 року. Тоді в офіційних курсах НБУ долар США сягнув 30,01 грн, а євро – 34,04 грн.

 

Донбасс: from-ua.com.



Теги: Донбасс, НБУ, курс валют
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх