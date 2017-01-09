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Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны
Соломон Манн пишет: «Израиль – маленькая страна, причем большинство людей, даже ответственных чиновников в основном не умеют держать язык за зубами и любят похвастаться своей осведомленностью и важностью. Так что большинство не очень важных секретов становятся достоянием гласности через неделю-10 дней после любого важного события». На своей странице в социальной сети Фейсбук он делится слухами из канцелярии МИД Израиля, касающихся Украины, - передает replyua.net.
Политический обозреватель подчеркивает: «Нынешнее руководство Израиля не хочет отталкивать Украину даже после явных и грубых проявлений недружелюбия к нашей стране: голосования в Совете Безопасности ООН против Израиля, выходок в Умани, Закарпатье, осквернения израильского флага в Киеве и наконец даже чисто нацистских воплей «юден – геть» на праздновании дня рождения другого нациста – Бандеры». Манн сообщает, что Израиль, согласно этому источнику, предвидит сильные изменения в самой Украине и в отношениях между США, ЕС и Украиной, которые полностью изменят лицо украинской политики.
Блогер заявляет: «Утверждается, что новое руководство внешней политики США потребует у украинского руководства четко расписанных по времени планов реформ, в том числе отказа от националистической политики под угрозой полного отказа от какой либо поддержки Украины. Причем по имеющимся сведениям, если правительство Порошенко попробует сопротивляться, Украину ждет дефолт уже в апреле. Советник президента по восточной Европе Манафор (да-да, он остается неформальным советником Президента США по восточной Европе) сказал, что либо Украина будет сильной страной, либо надо отдать ее России «на перевоспитание» - третьего выхода нет. Иными словами, если олигархи упрутся, то их ждут неприятности. Причем будущий представитель США в МВФ как-будто бы поставлен в известность, что Украина больше не получит ни гроша даже по займам на которые уже дано добро, если «не будет знать свое место», как выразился Манафор. Судя по всему, Украину намерены спасать, даже если она сама не захочет этого. Радости в этом нынешнему поколению, наверное, мало потому, что будет очень тяжело, но зато дети скажут спасибо. Впрочем, возможно, что олигархи объединятся и дадут отпор вмешательству США или пророссийские силы, которым невыгодно, чтобы Украина была в русле американской политики, развяжут активное сопротивление реформам под маркой национализма и
«национальных ценностей». В таком случае Украину ждут более тяжелые последствия - возвращение в сферу влияния России со всеми вытекающими последствиями».
Манн пишет, что в этих делах Израиль никакого участия не принимает, но будет относиться благосклонно к любой попытке улучшить отношения, и первым показателем такого улучшения может стать увольнение Климкина с поста главы МИД. Политолог отмечает: «В другом случае все равно ничего не изменится: МИД уже уведомлен о сокращении совместных проектов и снижении помощи, но на явное ухудшение отношений, как говорит источник в МИДе, идти не собираются - Израиль не собирается враждовать с Украиной, рассматривая ее как потенциального друга, а не как врага. Остальное будет зависеть от самих украинцев и от украинских евреев. Повторяю еще раз: это - не предмет моего анализа, и не достоверная информация, это только слухи из Израильского МИДа по частным каналам».
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, Израиль, МИД, слухи
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