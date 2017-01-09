Стало известно, кто получит льготы на коммунальные услуги

09.01.2017 22:10

Для сокращения расходов на услуги ЖКХ, граждане Украины могут воспользоваться механизмом субсидий. Также, часть украинцев имеют право на специальные льготы в оплате за отопление и горячую воду.

Сообщается, что льготы без учета полученного дохода могут оформить следующие категории граждан:

— ветераны АТО и другие участники боевых действий;

— ближайшие родственники погибшего участника боевых действий в районе АТО;

— инвалиды войны;

— реабилитированные особы;

— ликвидаторы, которые пострадали от аварии на ЧАЭС (1-я категория);

— пострадавшие от аварии на ЧАЭС (2-я категория);

— супруги и опекуны (на период опекунства) детей погибших граждан из числа участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, которым присвоена категория 1−2, гибель которых связана с взрывом на ЧАЭС;

— ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны пожарной охраны, находившиеся на государственной службе, ветераны государственной службы специальной связи, вдовы или вдовцы ветерана службы гражданской защиты, вдовы или вдовцы ветеранов государственной уголовно-исполнительной службы, вдовы или вдовцы ветеранов налоговой милиции;

— уволенные со службы по возрастному критерию, из-за болезни, по выслуге лет военнослужащие Службы безопасности;

— родители и ближайшие родственники работника Государственной службы специальной связи, которые пострадали (смерть, инвалидность, без вести пропавшие);

— уволенные с военной службы особы, которые получили статус инвалида при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, при начислении льгот некоторым семьям учитывается среднемесячный доход. К таким категориям можно отнести:

— ветераны АТО и другие участники боевых действий;

— ближайшие родственники погибшего участника боевых действий в районе АТО;

— люди, официально награжденные за особые заслуги перед государством;

— люди, официально награжденные за трудовые заслуги перед государством;

— супруг или супруга граждан, официально награжденных за трудовые заслуги перед государством;

— граждане, которые в годы Второй мировой войны пострадали от нацистских преследований;

— граждане, имеющие статус детей войны;

— супруг или супруга, также ближайшие родственники особ рядового и начальствующего состава службы цивильной защиты, которые погибли или пропали без вести во время исполнения служебных обязанностей; граждане, уволенные из службы гражданской защиты по возрастному критерию, по состоянию здоровья или в связи с выслугой лет, получившие статус инвалида, будучи на службе;

— семьи, которые считаются многодетными, детские дома семейного типа, приемные семьи, принявшие на проживание трое и более детей, включая тех, для которых установлена опека или попечительство.

При этом следует отметить, что если граждане, имеющие льготы на оплату услуг ЖКХ, обращаются за субсидией, УТСЗН приостанавливает начисление льгот.

Источник: donpress.com.