Сумы содрогнулись от нового взрыва.

09.01.2017 15:35

В Сумах на первом этаже жилого дома произошел мощный взрыв.

По данным очевидцев, взрыв произошел около 9 утра, и был такой мощности, что в соседних домах повылетали стекла, передают Вести.

На месте происшествия работают спасатели, служба газа и медики. По предварительным данным пострадал мужчина, который является хозяином квартиры. Он находится в реанимации. Несколько человек из соседних квартир также госпитализированы.

Свидетели происшествия отмечают, что сотрудники супермаркета и клиники, которые расположены рядом с домом, помогали выносить из подъезда четверых детей и взрослых, проживающих в соседних квартирах.

Источник: from-ua.com.