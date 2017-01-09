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Сумы содрогнулись от нового взрыва.

09.01.2017 15:35
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Сумы содрогнулись от нового взрыва.

В Сумах на первом этаже жилого дома произошел мощный взрыв.

По данным очевидцев, взрыв произошел около 9 утра, и был такой мощности, что в соседних домах повылетали стекла, передают Вести.

На месте происшествия работают спасатели, служба газа и медики. По предварительным данным пострадал мужчина, который является хозяином квартиры. Он находится в реанимации. Несколько человек из соседних квартир также госпитализированы.

Свидетели происшествия отмечают, что сотрудники супермаркета и клиники, которые расположены рядом с домом, помогали выносить из подъезда четверых детей и взрослых, проживающих в соседних квартирах.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Сумы, взрыв
 
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