Украина в снежном плену: что происходит на дорогах страны

09.01.2017 13:55

По состоянию на 7 часов понедельника автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории Украины нет. Граждан, получивших обморожения во время пробок, не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Укринформ.

"Остается ограничение движения автотранспорта на автодорогах в 4 областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской)", - говорится в сообщении.

В течение прошлых суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 2 тыс. 557 ед. тех. и 3 тыс. 533 чел. из которых от Укравтодора привлечены 2 тыс. 327 ед. техники и 2 тыс. 999 чел., от ГСЧС 230 ед. тех. и 534 чел. л/с.

Подразделениями ГСЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 1 тыс. 470 автомобилей (за сутки – 354 автомобиля), в которых находились 3 тыс. 862 человека (за сутки – 984 человека).

Ситуация с проездом по автомобильным дорогам Украины находится на постоянном контроле ГСЧС.

Источник: from-ua.com.