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В феврале ожидается рост цен на продукты
Подорожание связано с повышением социальных стандартов.
Начиная со следующего месяца Украину ждет рост инфляции. Об этом в интервью «Сегодня» заявил руководитель компании MPP Consulting Павел Мельник.
По его словам, в январе, в связи с новогодними праздниками и множеством выходных, инфляция сохранится на минимальном уровне.
«Начиная с февраля, ожидается рост инфляции вместе с резким скачком цен на продукты», — прогнозирует эксперт.
Между тем руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, заявляет, что потребительская инфляция в этом году окажется меньше 10%.
«Она может быть относительно высокой, поскольку основным драйвером роста цен станет повышение социальных стандартов, начиная с января 2017 года, а также подорожание энергоносителей и сезонный фактор роста некоторых продуктов питания», – сказал он.
Забловский считает, что в первом квартале 2017-го прогнозируется рост цен в пределах 2—6%.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, продукты, февраль, повышение
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