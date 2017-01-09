В феврале ожидается рост цен на продукты

09.01.2017 16:15

Подорожание связано с повышением социальных стандартов.

Начиная со следующего месяца Украину ждет рост инфляции. Об этом в интервью «Сегодня» заявил руководитель компании MPP Consulting Павел Мельник.

По его словам, в январе, в связи с новогодними праздниками и множеством выходных, инфляция сохранится на минимальном уровне.

«Начиная с февраля, ожидается рост инфляции вместе с резким скачком цен на продукты», — прогнозирует эксперт.

Между тем руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, заявляет, что потребительская инфляция в этом году окажется меньше 10%.

«Она может быть относительно высокой, поскольку основным драйвером роста цен станет повышение социальных стандартов, начиная с января 2017 года, а также подорожание энергоносителей и сезонный фактор роста некоторых продуктов питания», – сказал он.

Забловский считает, что в первом квартале 2017-го прогнозируется рост цен в пределах 2—6%.

Источник: politeka.net.