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В Киеве двое бандитов едва не задушили таксиста веревкой и отобрали его авто
Горе-угонщики не справились с управлением и въехали в бордюр.
В Киеве двое мужчин пытались задушить таксиста, а потом отобрали у него автомобиль. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
На линию 102 поступил вызов от водителя такси, автомобиля Renault Symbol, гос. номер BX9368AT, о том, что у него отобрали автомобиль двое неизвестных. Один сел за водителем, а второй рядом. Тот, который сидел сзади, пытался задушить таксиста, накинув ему веревку на шею.
Так как, автомобиль принадлежит фирме такси, в нем был GPS-трекер, по нему выследили, что автомобиль находится в Пуще-Водице.
Прибыв на место, экипаж "Кордона" обнаружил автомобиль и двух неизвестных мужчин, которые сидели в нем.
Как оказалось позже, горе-угонщики не справились с управлением и въехали в бордюр, тем самым повредив правое переднее колесо. Не придумав ничего умнее, они вызвали эвакуатор и сидели, ожидая его. На месте работали следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции.
Источник: kiev.segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Киев, таксист, бандит
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