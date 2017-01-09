В Киеве двое бандитов едва не задушили таксиста веревкой и отобрали его авто

09.01.2017 10:45

Горе-угонщики не справились с управлением и въехали в бордюр.

В Киеве двое мужчин пытались задушить таксиста, а потом отобрали у него автомобиль. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На линию 102 поступил вызов от водителя такси, автомобиля Renault Symbol, гос. номер BX9368AT, о том, что у него отобрали автомобиль двое неизвестных. Один сел за водителем, а второй рядом. Тот, который сидел сзади, пытался задушить таксиста, накинув ему веревку на шею.

Так как, автомобиль принадлежит фирме такси, в нем был GPS-трекер, по нему выследили, что автомобиль находится в Пуще-Водице.

Прибыв на место, экипаж "Кордона" обнаружил автомобиль и двух неизвестных мужчин, которые сидели в нем.

Как оказалось позже, горе-угонщики не справились с управлением и въехали в бордюр, тем самым повредив правое переднее колесо. Не придумав ничего умнее, они вызвали эвакуатор и сидели, ожидая его. На месте работали следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции.

Источник: kiev.segodnya.ua.