В оккупированном Крыму свирепствует АЧС: уничтожено 1,5 тыс. свиней

09.01.2017 17:25

Решается вопрос об отчуждении свиней еще на одной из ферм.

В оккупированном Крыму из-за вспышки АЧС уничтожили более 1,5 тыс. свиней, сообщает 112 со ссылкой на "Интерфакс" и так называемого председателя Госкомитета ветеринарии республики Валерия Иванова.

"В январе начался падеж свиней. Село Дмитровка изолировано, установлены посты. Отчуждено в очагах и первой угрожаемой зоне 1 тыс. 587 живых свиней. Еще свиньи находятся на одной из ферм, сейчас с собственником решается вопрос об отчуждении согласно правилам", - сказал он.

При этом издание отмечает, что так называемый глава Крыма Сергей Аксенов двумя указами установил карантин в пяти личных подсобных хозяйствах в Дмитровке - очагах АЧС, а также в первой угрожаемой зоне радиусом 5 км от очага. В регионе запрещен вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя, кроме реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления.

Ранее вспышку африканской чумы свиней фиксировали в Николаевской, Полтавской и Житомирской областях.

Источник: from-ua.com.