- В ПриватБанке грядут массовые увольнения12:25
- Досрочные выборы в Раду: социолог оценил вероятность11:30
- Рост зарплат в 2017: на что могут рассчитывать украинцы11:18
- В Киеве двое бандитов едва не задушили таксиста веревкой и отобрали его авто10:45
- Московский патриархат распространяет неправдивую информацию – Филарет10:35
- Волонтер назвал главную причину бедности украинцев10:20
- Пенсионная реформа в Украине: эксперт рассказал о рисках10:12
- Повышение пенсий в 2017: чего стоит ждать украинцам09:55
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли09:50
- Война на Донбассе: ранены солдаты ВСУ09:47
В ПриватБанке грядут массовые увольнения
В ПриватБанке планируются массовые сокращения персонала. Планируется уволить треть сотрудников финучреждения.
Об этом с ссылкой на свои источники написал на своей странице в Фейсбук журналист Александр Дубинский, пишут Вести.
По его словам, это задача, которая стоит перед новым менеджментом банка. В частности, уже были отменены премии для колл-центра, обслуживающего ВИП-клиентов. Журналист отметил, что надбавки составляют треть зарплаты у персонала.
"Но тут оказалось, что ВИП-колл центр получает 90% премии, сумма которой зависит от качества обслуживания звонков. После приказа об отмене, все сотрудники ВИП-колл центра в один момент положили трубки и перестали работать. После чего все звонки переключили на колл-центр для "простых смертных". И тут же родили "позитивную новость" о рекордном количестве звонков. После этого премии вернули", - написал Дубинский.
Следующим шагом нового руководства, по его словам, станет сокращение штата отрудников.
"Но так как задача cost-cutting сохраняется – готовятся серьезные сокращения персонала с сохранением зарплаты оставшимся. Мои источники говорят о 30% увольнениях – с пропорциональным увеличением нагрузки на остальных сотрудников", - добавил Дубинский.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, увольнение, ПриватБанк
- Турчинов крайне недоволен руководителями МВД в Донбассе: "Уволю всех изменников!" (ВИДЕО)
- Сегодня в Одессе представят нового командующего украинскими ВМС
- Преподаватели ДонНУ защищают экс-ректора
- Протест: массовое увольнение украинских журналистов (ФОТО)
- Экс-директор "Макеевугля" уволился из Черкасской ОГА
- Янукович "обезглавил" Волновахский район
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли09:50
- Война на Донбассе: ранены солдаты ВСУ09:47
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо07:15
- В Луганске нет лекарств от простуды и гриппа21:07
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»20:52
- Не рой яму другому: на Луганщине боевики подорвались на своем же минном поле20:26
- На Луганщине будут судить участкового, который обманом завладел квартирой знакомого20:15
- Новогодние праздники в Донецке- было позволено гулять только одну ночь19:56
- Праздничная статистика в АТО — за день 28 обстрелов, трое бойцов получили ранения19:40
- Общественников Донбасса приглашают на тренинг по информационной безопасности. Прием за счет организаторов18:31
- Азаров придумал, как вновь стать премьером12:35
- В ПриватБанке грядут массовые увольнения12:25
- Обама дал ценный совет Трампу, что делать с Путиным12:05
- Франция может покинуть НАТО11:50
- Досрочные выборы в Раду: социолог оценил вероятность11:30
- Рост зарплат в 2017: на что могут рассчитывать украинцы11:18
- Ученые нашли самое "мокрое" место на Земле11:15
- Стали известны победители премии "Золотой глобус 2017"11:00
- В Киеве двое бандитов едва не задушили таксиста веревкой и отобрали его авто10:45
- Московский патриархат распространяет неправдивую информацию – Филарет10:35
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- "Власти" "ДНР" готовят "голодомор": найден новый способ издевательства над людьми на оккупированной Донетчине
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов