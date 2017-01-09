В ПриватБанке грядут массовые увольнения

В ПриватБанке планируются массовые сокращения персонала. Планируется уволить треть сотрудников финучреждения.

Об этом с ссылкой на свои источники написал на своей странице в Фейсбук журналист Александр Дубинский, пишут Вести.

По его словам, это задача, которая стоит перед новым менеджментом банка. В частности, уже были отменены премии для колл-центра, обслуживающего ВИП-клиентов. Журналист отметил, что надбавки составляют треть зарплаты у персонала.

"Но тут оказалось, что ВИП-колл центр получает 90% премии, сумма которой зависит от качества обслуживания звонков. После приказа об отмене, все сотрудники ВИП-колл центра в один момент положили трубки и перестали работать. После чего все звонки переключили на колл-центр для "простых смертных". И тут же родили "позитивную новость" о рекордном количестве звонков. После этого премии вернули", - написал Дубинский.

Следующим шагом нового руководства, по его словам, станет сокращение штата отрудников.