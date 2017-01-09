В Турции пообещали, что не подложат Украине свинью ради дружбы с Россией

09.01.2017 15:48

Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Выступая на конференции послов в Анкаре, министр отметил, что сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", – сказал Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

Говоря о сирийском конфликте, он заявил, что "Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии".

"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ИГИЛ на севере этой страны", – сказал Чавушоглу.

Он заверил, что "Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии".

В ходе выступления перед турецкими дипломатами министр пояснил, что ожидает от следующей американской администрации согласия на экстрадицию в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации в прошлом году неудавшейся попытки госпереворота.

Кроме того, по словам Чавушоглу, США после прихода на президентский пост Дональда Трампа могут прекратить сотрудничество с курдскими ополченцами из сирийских "отрядов народной самообороны" (YPG).

Источник: segodnya.ua.