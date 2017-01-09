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В Турции пообещали, что не подложат Украине свинью ради дружбы с Россией
Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Выступая на конференции послов в Анкаре, министр отметил, что сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии.
"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", – сказал Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.
Говоря о сирийском конфликте, он заявил, что "Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии".
"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ИГИЛ на севере этой страны", – сказал Чавушоглу.
Он заверил, что "Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии".
В ходе выступления перед турецкими дипломатами министр пояснил, что ожидает от следующей американской администрации согласия на экстрадицию в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации в прошлом году неудавшейся попытки госпереворота.
Кроме того, по словам Чавушоглу, США после прихода на президентский пост Дональда Трампа могут прекратить сотрудничество с курдскими ополченцами из сирийских "отрядов народной самообороны" (YPG).
Источник: segodnya.ua.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турция, дружба
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