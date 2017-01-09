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В Запорожье и области для переселенцев есть 282 свободных места. Контакты
По состоянию на 5 января в модульном городке в Южном микрорайоне Запорожья есть места для проживания около 170 переселенцев. Об этом сообщает региональный штаб по вопросам социального обеспечения и временного размещения семей и переселенцев из зоны АТО.
Как сообщается, в настоящее время в модульном городке есть 172 свободных места, а в целом Запорожской области насчитывается всего 282 места, свободных для поселения.
В штабе сообщили, что часть людей, проживающих в модульном городке, на новогодние праздники выехали из Запорожской области домой в зону АТО. Однако большая часть ВПЛ осталась в областном центре.
Для справки: Запорожский региональный штаб по вопросам социального обеспечения и временного размещения семей и переселенцев из зоны проведения АТО располагается по адресу: г. Запорожье, ул. Фортецкая, 65. По вопросам оказания помощи переселенцы могут обратиться в штаб по телефону (061) 787-94-31.
Источник: dnews.dn.ua.
Теги: Донбасс, Запорожье, переселенцы
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