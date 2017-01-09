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В Запорожье влюбленная пара заманивала парней на свидания

09.01.2017 20:55
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В Запорожье задержали девушку, которую подозревают в организации ограблений и убийств в городе. Преступница работала в паре со своим парнем. Вместе они заманивали обеспеченных горожан на свидание, а затем грабили и убивали их.

Об этом сообщает Gazeta.zp.ua.

По словам руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Романа Мазурика, установлено, что оба преступника неоднократно имели судимости.

"Доказательств достаточно, чтобы посадить задержанных за решетку", - отметил Мазурик.

Как сообщил депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол, жертвой банды грабителей стал 27-летний Вячеслав Коротин, тело которого нашли возле стадиона в ноябре прошлого года. В последний раз его видели после ночного клуба "Орбита" в одном из магазинов, где он находился с неизвестной девушкой.

Задержанные сейчас находятся в ИВС, им вручили подозрение в совершении преступлений сразу по нескольким статьям: за "Разбой" и "Умышленное убийство".

Правоохранители полагают, что Роман стал не единственной жертвой злоумышленников и в данный момент ищут других пострадавших.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Донбасс, Запорожье, преступник, свидание
 
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