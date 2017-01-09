В Житомире муж убил жену и пытался покончить с собой

09.01.2017 21:15

Конфликт возник на почве ревности.

В Житомире пенсионер убил собственную жену, после чего пытался покончить с жизнью, сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира, передает УНН.

Происшествие случилось вчера поздно вечером. По предварительным данным между мужчиной 1957 года и его женой возник семейный конфликт на почве ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес своей жене телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью.



Пенсионер пытался свести счеты с жизнью, перерезав себе вены – мужчину доставили в травматологическое отделение больницы.

Источник: segodnya.ua.



