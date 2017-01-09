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В Житомире муж убил жену и пытался покончить с собой
09.01.2017 21:15
Конфликт возник на почве ревности.
В Житомире пенсионер убил собственную жену, после чего пытался покончить с жизнью, сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира, передает УНН.
Происшествие случилось вчера поздно вечером. По предварительным данным между мужчиной 1957 года и его женой возник семейный конфликт на почве ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес своей жене телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Пенсионер пытался свести счеты с жизнью, перерезав себе вены – мужчину доставили в травматологическое отделение больницы.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Житомир, муж, жена, убийство
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