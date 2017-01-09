Зачем страны ЕС выдают украинцам свои паспорта

09.01.2017 14:18

Раздача своих паспортов украинцам может подразумевать скрытые территориальные претензии.

Такое мнение в интервью Politeka высказал бывший народный депутат Ярослав Кендзер.

Политик считает, что таким образом соседи, к примеру, Польша, Венгрия и Румыния, могут наращивать собственные геополитические аппетиты.

Кендзер подчеркивает, если Украина будет продолжать спокойно наблюдать, как ее граждане присягают на верность другим государствам, неизвестно, чем это может закончиться. «О том, что делали российские консульства в Севастополе и Симферополе, а сейчас делают дипломатические представительства Венгрии и Румынии, знали и знают наши правоохранительные органы и спецслужбы. Но реакции на это до сих пор не последовало ни одной», – рассказывает Кендзер.

Он также напоминает, что украинец с паспортом другого государства имеет перед ним определенные обязательства. «Да, мы сами формируем пятые колонны, сторонников других государств в украинской среде. В соответствующие моменты они могут сыграть опасную роль внутри Украины. Например, в случае какого-то референдума, если он будет затрагивать стратегические интересы другого государства», – объясняет политик.

Источник: politeka.net.