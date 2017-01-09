Житель Лисичанска в Рождественский сочельник украл дверь в местной церкви

09.01.2017 13:25

Патрульные 6 января получили вызов о том, что в городе Лисичанске, в одной из церквей, совершена кража металлической двери сарая. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Вероятного вора сотрудники церкви заметили у пункта приема металлолома вместе с похищенными дверью и сразу вызвали полицию. Патрульные выяснили, что гражданин В. 1975 года рождения, ранее судимый за убийство и кражу, в поисках наживы, перелез через забор, снял дверь с петель и хотел сдать ее на металлолом, во время чего и был задержан.