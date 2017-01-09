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Житель Лисичанска в Рождественский сочельник украл дверь в местной церкви
09.01.2017 13:25
Патрульные 6 января получили вызов о том, что в городе Лисичанске, в одной из церквей, совершена кража металлической двери сарая. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.
Вероятного вора сотрудники церкви заметили у пункта приема металлолома вместе с похищенными дверью и сразу вызвали полицию. Патрульные выяснили, что гражданин В. 1975 года рождения, ранее судимый за убийство и кражу, в поисках наживы, перелез через забор, снял дверь с петель и хотел сдать ее на металлолом, во время чего и был задержан.
На место вызвана следственно-оперативная группа, которая и будет в дальнейшем заниматься вором.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, Лисичанск, кража, Сочельник, дверь
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