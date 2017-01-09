Журналисты засекли возвращение Пашинского с дорогого курорта

Народный депутат от фракции "Народный Фронт" Сергей Пашинский вернулся в Киев с дорогого горнолыжного курорта в Альпах.

Очевидцы сообщили Вестям, что он был замечен в аэропорту Вены, куда прибыл из Инсбрука. Позже парламентарий зарегистрировался на киевский рейс.

Кроме того, по свидетельствам очевидцев, Пашинский посетил Duty Free.