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Журналисты засекли возвращение Пашинского с дорогого курорта

09.01.2017 09:35
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Журналисты засекли возвращение Пашинского с дорогого курорта

Народный депутат от фракции "Народный Фронт" Сергей Пашинский вернулся в Киев с дорогого горнолыжного курорта в Альпах.

Очевидцы сообщили Вестям, что он был замечен в аэропорту Вены, куда прибыл из Инсбрука. Позже парламентарий зарегистрировался на киевский рейс.

Кроме того, по свидетельствам очевидцев, Пашинский посетил Duty Free.

Ориентировочно парламентарий прибудет в Украину после 15.00. Согласно данным аэропорта "Борисполь", в 15.17 запланировано прибытие борта из Вены.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Донбасс, возвращение, народный депутат, журналисты
 
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