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Дело экс-регионала Ефремова будет рассматривать Старобельский суд
Апелляционный суд Луганской области принял решение проводить судебные заседания по делу бывшего председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созыва Александра Ефремова в городе Старобельске, сообщают украинские СМИ.
"Луганский апелляционный суд… в Северодонецке закрыл заседание по делу бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Коллегия судей рассмотрела вопрос определения территориальной подсудности уголовного производства в отношении Ефремова и приняла решение, что рассматривать это дело должен Старобельский районный суд", - сообщает телеканал "112.Украина" во вторник, 10 января.
Защита Ефремова считает перенос рассмотрения дела в один из судов Луганской области безосновательным и настаивает, чтоб рассмотрение происходило в Киеве, поскольку именно в столице находится орган досудебного расследования.
е Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник. 24 ноября Печерский суд Киева продлил арест Александра Ефремова до 22 января 2017 года.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Старобельск, суд, Александр Ефремов, раса, дело
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