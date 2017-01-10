Долгая холодная зима и аномально жаркое лето - синоптики дали прогноз на 2017 год

10.01.2017 20:48

Николай Кульбида, глава Гидрометцентра Украины, заявил о том, что скоро ожидается потепление, однако эта зима будет очень морозной. Как "Сегодня", Кульбида отметил, что зима в этом году будет очень долгой, однако летом нужно ожидать аномальную жару.



"Погода этой зимой будет меняться очень часто – то оттепели, то лютые морозы, а летом украинцев ждут аномальная жара, прохладные дни с ливнями, однако точные даты прогнозов пока назвать сложно", подчеркнул глава Гидрометцентра. В свою очередь, Вазира Мартазинова, заведующая отделом долгосрочных прогнозов и климатических исследований НИИ Нацакадемии наук, заявила, что этой зимой будет не больше 25 морозных дней, и в середине февраля нужно ждать окончания морозов, и именно тогда в страну придет весна.



С Мартазиновой не соглашается народный синоптик Леонид Горбань – по его прогнозу, морозы ожидаются до 25 марта, после чего начнется сухой, но очень холодный апрель. Также Горбань предсказывает засуху в мае, сильную жару в июне и очень дождливый июль.