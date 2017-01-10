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Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже

10.01.2017 08:44
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Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на вторник, 10 января. 

Так, курс доллара США по сравнению с курсом за 6 января вырос на 74 копейки, - до 27,02 грн.

Евро также подорожало в цене более, чем на 1 грн, - до 28,61 грн.

Курс российского рубля также вырос, - до 0,445 грн.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, евро, доллар, курс валют
 
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