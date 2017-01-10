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Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
10.01.2017 08:44
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на вторник, 10 января.
Так, курс доллара США по сравнению с курсом за 6 января вырос на 74 копейки, - до 27,02 грн.
Евро также подорожало в цене более, чем на 1 грн, - до 28,61 грн.
Курс российского рубля также вырос, - до 0,445 грн.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, евро, доллар, курс валют
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