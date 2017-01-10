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Погода в Украине на 10 января: синоптики прогнозируют осадки, преимущественно снег
10.01.2017 07:57
Температура воздуха днем в стране -8...-10 градусов; ночные показатели будут -15...-17. Ветер западного направления 7-12 м/с.
В центральных областях ожидается снег, местами сильный. Температура воздуха в среднем по региону днем -4...-6, ночью -9...-11.
На севере Украины синоптики обещают сильный снег. Температура воздуха в среднем по региону днем -7...-9, ночью -9...-11.
В городах восточной Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем -4...-6, ночью -7...-9.
В южных областях ожидается снег. Температура днем -4...-6, ночью -9...-11.
В западной части преимущественно снег. Температура воздуха в регионе ожидается -9...-11, ночью -15...-17.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
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