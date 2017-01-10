Погода в Украине на 10 января: синоптики прогнозируют осадки, преимущественно снег

10.01.2017 07:57

Температура воздуха днем в стране -8...-10 градусов; ночные показатели будут -15...-17. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях ожидается снег, местами сильный. Температура воздуха в среднем по региону днем -4...-6, ночью -9...-11.

На севере Украины синоптики обещают сильный снег. Температура воздуха в среднем по региону днем -7...-9, ночью -9...-11.

В городах восточной Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем -4...-6, ночью -7...-9.

В южных областях ожидается снег. Температура днем -4...-6, ночью -9...-11.

В западной части преимущественно снег. Температура воздуха в регионе ожидается -9...-11, ночью -15...-17.