Скільки сьогодні коштує пальне в Україні (середня ціна)

10.01.2017 08:36

На українських АЗС протягом останніх двох тижнів активно міняли цінники на пальне, повідомляє tsn.ua.

У підсумку - здорожчав бензин, а дизпальне та газ для авто трохи здешевшали. Літр бензину категорії А-95 у середньому по Україні сьогодні, 10 січня, коштує 23,95 грн. Залежно від заправок ціна на це пальне коливається від 22,40 грн до 26 грн. Тобто зекономити чи переплатити можна до трьох із половиною гривень.

Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 20,50 грн. Газ для автомобілів коштує 11,87 грн.





