Украинцам изменили тарифы на отопление, в чем секрет?

Украинцам, которые не имеют домового счетчика тепла, начали пересчитывать тариф по новой формуле. Только в столице сумму в платежках уменьшили почти на треть. Так за счет чего такая щедрость облэнерго и почему чиновники раньше не уменьшили тарифы.

Первые платежки за отопление этой осенью шокировали не только украинцев, но и правительство. Там решили пересчитать тариф по новой методике, пишет 24tv.ua.

В Украине тарифы на отопление рассчитывают двумя способами. В многоэтажках без счетчиков установили норму потребления – например, для киевлян это 32,97 гривны за 1 квадратный метр. В домах со счетчиками платят за фактическое количество полученного тепла – 1416 гривен за одну гигакалорию.

И жители этих квартир как раз и получили меньшие суммы. После пересчета цифры в платежках в среднем снизились на 30%.

А вот о нехватке заговорили в "Киевэнерго". У них только за октябрь получилась разница в начислениях на 47 миллионов гривен. После пересчета за ноябрь киевлянам платежки вообще выставили на 70 миллионов меньше, чем планировали. И почему стоимость расчета отопления по этим двум методиками такая разительная – объяснить не смогли.

В Национальной комиссии по энергетике, которая и утверждает тарифы, объяснять где была спрятана "секретная составляющая", тоже не захотели.

Если счетчик фиксирует уже поданное в дом тепло, то в формуле нормы потребления – куча переменных, говорят эксперты. В первую очередь, на расчет влияет погода. Такое нововведение утвердил Кабмин прошлой осенью. В формулу заложена средняя температура за месяц. Если она ниже соответствующего показателя, то тариф увеличивают – мол, используют больше топлива. И наоборот.

Кроме того, влияет на тариф и количество отопительных дней. Особенно это ощутимо в октябре и апреле, когда батареи по факту холодные, а по бумагам – еще отопительный сезон. Также влияют и потери тепла в дырявых сетях.

Чиновники же обещают до конца этого года установить счетчики во всех многоэтажках.