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В Киеве открылся "банк одежды" для нищих
В Киеве открылся первый пункт приема одежды для нуждающихся. Он появился Шевченковском районе (ул. Максима Берлинского, 9), куда горожане могут принести ненужные вещи: одежду, обувь, технику, книги, игрушки. А любой нуждающийся может прийти и выбрать все, что ему необходимо, бесплатно, пишет kiev.segodnya.ua.
"Мы расклеили в районе объявления о том, что собираем вещи для малоимущих, и люди с радостью откликнулись и принесли очень много вещей — так много, что даже не все помещается в комнате. Приносят разную одежду, в том числе детскую, есть шубы, пальто, куртки, а еще обувь, книги, игрушки... Приносят даже телевизоры. Но те, кто к нам приходит, предпочитают теплые вещи, особенно детские", — рассказал нам один из организаторов банка одежды Андрей Курамшин.
Он также отметил, что волонтеры могут даже выехать и забрать вещи, которые люди хотят отдать нуждающимся. Не обошлось в работе "банка одежды" и без недоразумений. "Как-то пришли люди, которые собрали вещи в четыре сумки, и пытались уйти. Мы их остановили, ведь вещи предназначены для тех, кто действительно нуждается в них, да и делиться со всеми нужно", — пояснили в организации.
Работает "банк одежды" ежедневно с 10:00.
Фото: kiev.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, Киев, банк, одежда, нудист
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