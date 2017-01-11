Десять напитков при простуде

11.01.2017 18:35

При первых признаках и во время простуды можно улучшить своё самочувствие с помощью общеукрепляющих, противовоспалительных и лечебных напитков.

1. Медовый напиток с лимоном и мятой

Мёд обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Лечебное действие лимона объясняется наличием эфирного масла в кожуре, лимонной кислоты, витаминов А, В, Р и С. В листьях мяты содержится эфирное масло, которое оказывает антисептическое действие. Основным действующим веществом мяты является ментол. Поэтому мята способствует уменьшению болевых ощущений. В чайную чашку с кипячёной тёплой водой добавить мёд, кружочек лимона и листочки свежей мяты.



2. Земляничный чай с цветками липы

Ягоды и листья земляники лесной обладают мочегонным действием и содержат большое количество витамина С. Липовый цвет используют при простуде как жаропонижающее средство. Этот ароматный чай приготовить очень легко. Взять 2 ст.л. сухих цветков липы и 2 ст.л. сушёных ягод или листьев земляники. Всё залить кипятком и настаивать 25 минут. Можно вместо сухих ягод добавить 2 ч.л. земляничного варенья.

3. Смузи с инжиром и бананом

В основе этого полезного и вкусного напитка - инжир. Этот фрукт содержит в своём составе белки, кислоты, сахар, витамины, калий, кальций, магний, железо. Готовим смузи. Ингредиенты: инжир, банан, соевое молоко, ванильный сахар, кедровые орешки, мята. Все ингредиенты смешать и перемолоть в блендере.



4. Чёрный чай с молоком и специями

Чёрный чай с молоком и специями придаёт бодрость, улучшает общее самочувствие. Ингредиенты: палочки корицы, семена кардамона, гвоздика, молоко, чай. В небольшую кастрюльку с водой опускаем специи. Отдельно завариваем чёрный чай. Всё соединяем и добавляем молоко.

5. Облепиховый сок

Ягоды облепихи содержат более 15 полезных микроэлементов для организма человека, витамины, фитонциды, железо, магний. Известно, что сок из облепихи оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие, улучшает кровообращение. Чтобы приготовить целебный облепиховый сок, берём ягоды, сахар и воду. Ягоды помыть и отжать сок. В тару для варки сока добавляем сок, затем сахар и воду. Довести до кипения. Сок готов.



6. Настой из плодов лимонника китайского

Плоды лимонника китайского в народной медицине применяются как тонизирующее и стимулирующие средство, повышающее работоспособность. Из сушёных плодов лимонника делают настой. В термосе залить плоды лимонника кипятком и оставить на ночь. В аптеках продаётся ещё и спиртовая настойка лимонника китайского, которая обладает более эффективным действием.



7. Отвар из сухофруктов

Отвар из сухофруктов обладает общеукрепляющим действием. Набор сухофруктов продаётся в магазине и обычно включает смесь южных фруктов в сушёном виде. Смесь сухофруктов перебрать и промыть тёплой водой. В конце ополоснуть кипятком. В кастрюлю налить воды и добавить сухофрукты. Варить минут 30-40. Для улучшения вкуса можно добавить лимонной кислоты или цедру апельсина.

8. Имбирный чай с лимоном

Корень имбиря содержит эфирные масла, магний, кремний, калий, кислоты, железо, витамин С. Имбирный чай - отличное средство для укрепления иммунитета. Имбирь измельчить, добавить мёд и сок лимона, залить горячей водой.

9. Глинтвейн

Глинтвейн полезен в период восстановления во время простудных и инфекционный заболеваний. Глинтвейн с перцем. Ингредиенты на 1 литр красного вина: 1,5 стакана сахара, 2 яблока, 5 гвоздичек, 1 лимон, кусочек корицы, 15 горошин чёрного перца. Довести до кипения. Глинтвейн пить горячим.



10. Морс из ягод чёрной смородины

В ягодах чёрной смородины много витамина С, пектинов, кислот, эфирных масел. Морс из чёрной смородины повышает трудоспособность человека и облегчает течение простуды. Готовим морс. В чашку налить кипячёной тёплой воды и размешать 1 ст.л. варенья или джема чёрной смородины.

Анастасия МАКСИМОВА.