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На Буковине военная прокуратура нанесла удар по "табачной мафии" – задержан офицер-взяточник, его подельники разыскиваются
Военный хотел получить мзду за содействие в незаконном перемещении двадцати ящиков различных табачных изделий.
В Черновицкой области военная прокуратура совместно с Госпогранслужбой и оперативниками СБУ поймала пограничника на взятке в тысячу евро, передает "Диалог UA".
По информации пресс-службы украинской Госпогранслужбы, сегодня при попытке получения неправомерной выгоды в окрестностях Вижницы был задержан один из офицеров Черновицкого погранотряда.
Горе-военнослужащий планировал получить 1000 евро за содействие в незаконном перемещении 20 ящиков табачных изделий. Его задержали. Установлены и те, кто перевозил нелегальный груз через границу. Следственные действия продолжаются.
"Денежные средства обнаружены и изъяты при осмотре места происшествия в полном объеме. Начальник отдела задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся неотложные следственные действия", - сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Теги: Донбасс, мафия, Черновицкая область
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