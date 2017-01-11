На Буковине военная прокуратура нанесла удар по "табачной мафии" – задержан офицер-взяточник, его подельники разыскиваются

11.01.2017 21:03

Военный хотел получить мзду за содействие в незаконном перемещении двадцати ящиков различных табачных изделий.

В Черновицкой области военная прокуратура совместно с Госпогранслужбой и оперативниками СБУ поймала пограничника на взятке в тысячу евро, передает "Диалог UA".

По информации пресс-службы украинской Госпогранслужбы, сегодня при попытке получения неправомерной выгоды в окрестностях Вижницы был задержан один из офицеров Черновицкого погранотряда.

Горе-военнослужащий планировал получить 1000 евро за содействие в незаконном перемещении 20 ящиков табачных изделий. Его задержали. Установлены и те, кто перевозил нелегальный груз через границу. Следственные действия продолжаются.

"Денежные средства обнаружены и изъяты при осмотре места происшествия в полном объеме. Начальник отдела задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся неотложные следственные действия", - сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.