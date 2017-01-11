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На Прикарпатье мужчина довел свою несовершеннолетнюю дочь до самоубийства
Сотрудники правоохранительных органов Прикарпатья взяли под стражу 36-летнего жителя областного центра, подозреваемого в интимных отношениях с несовершеннолетней дочерью и доведении ее до самоубийства.
«В ходе расследования было установлено, что отец продолжительное время вступал со своей дочерью в интимные отношения. Кроме того, он систематически унижал ее человеческое достоинство, совершал психологическое и физическое давление, угрожал поместить в психиатрическую больницу, если она кому-то расскажет об их отношениях. Вследствие этого несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Указывается, что, учитывая тяжесть преступления, а так же то, что подозреваемый может скрываться от следствия и пытаться влиять на свидетелей, суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Источник Факты и комментарии.
Теги: Донбасс, Прикарпатье, самоубийство, дочь
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