На Прикарпатье мужчина довел свою несовершеннолетнюю дочь до самоубийства

11.01.2017 12:18

Сотрудники правоохранительных органов Прикарпатья взяли под стражу 36-летнего жителя областного центра, подозреваемого в интимных отношениях с несовершеннолетней дочерью и доведении ее до самоубийства.

«В ходе расследования было установлено, что отец продолжительное время вступал со своей дочерью в интимные отношения. Кроме того, он систематически унижал ее человеческое достоинство, совершал психологическое и физическое давление, угрожал поместить в психиатрическую больницу, если она кому-то расскажет об их отношениях. Вследствие этого несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Указывается, что, учитывая тяжесть преступления, а так же то, что подозреваемый может скрываться от следствия и пытаться влиять на свидетелей, суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Источник Факты и комментарии.